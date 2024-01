In una gara quasi “di casa” – in quanto svoltasi nella vicina Conselice – la Schermistica Lughese ottiene un lusinghiero terzo posto grazie a un’ottima prestazione di Enrico De Pol. Il giovane spadista è infatti riuscito nella difficile impresa di conquistare il podio nella seconda prova regionale Assoluti, una competizione di alto contenuto tecnico che ha impegnato oltre 130 atleti provenienti da tutta l’Emilia – Romagna.

De Pol si qualifica così per la fase nazionale in programma a inizio marzo a Napoli, dove si confronterà con i migliori interpreti italiani della specialità. Non sarà però l’unico lughese: hanno infatti raggiunto la qualificazione anche Federico Veronese (a Conselice giunto 12°) e Federico Bravi (28°).

E’ da notare che Lugo ha partecipato alla prova di Conselice con una spedizione molto nutrita, segno di indubbia vitalità del movimento schermistico locale. Sono infatti scesi in pedana, oltre ai tre già citati: Giada Alba, Bianca Margotti, Ilaria Battazza, Sofia Billi, Luca Bronzi, Enrico Gorini, Diego Iandolo, Pietro Montanari, Federico Scarpa, Guido Bosi, Luca Rotondi, Francesco Segurini, Matteo Tellarini, Luca Mirandola, Alessandro Fabbi.