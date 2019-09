L’OraSì Ravenna si congeda dalla Supercoppa LNP con una sconfitta maturata nel finale sul campo dell’Andrea Costa Imola, dopo essere stata avanti per 32 minuti.

Cancellieri, senza Jurkatamm e Seck, parte con Potts, Thomas, Chiumenti, Marino, Sergio.

I primi 12 punti di Ravenna sono tutti di marca USA (7 Thomas, 5 Potts), l’OraSì mantiene il pallino del gioco e chiude il parziale avanti 22-15 (11 punti di Thomas).

Ad inizio secondo quarto l’OraSì prova l’allungo (30-18), ma Imola ritorna sotto, grazie anche ai punti dell’ex Masciadri (35-29) e arriva a -1, prima che un brillante Potts e Chiumenti restituiscano a Ravenna un piccolo margine. Si va all’intervallo sul 49-44 per la squadra di Cancellieri, che parla decisamente americano.

Il secondo tempo si apre all’insegna dell’equilibrio, spezzato da due triple consecutive di Sergio che riportano l’OraSì a +10 a metà terzo quarto (63-53). Imola trova i canestri di Bowers e dei suoi italiani e rimane in scia, la penultima sirena dice + 3 Ravenna (70-67).

Nel quarto periodo i padroni di casa si portano avanti per la prima volta con un parziale di 8-0, Ravenna reagisce con Thomas (75-74 Imola) ma un tecnico a Chiumenti (che esce per falli) e la bomba di Bowers fissano il massimo vantaggio (+ 8) Imola. Negli ultimi tre minuti Ravenna prova a ricucire ma non basta, finisce 89-83.

Spogliatoi:

Coach Cancellieri: “Il rammarico è per l’ultimo quarto, dove abbiamo concesso sei rimbalzi d’attacco che hanno deciso la partita. Le nostre percentuali si sono leggermente sporcate ma con le rotazioni ridotte e la terza gara giocata in una settimana credo ci possa stare. Ci sono ancora alcune cose da limare, ma ho visto molti passi in avanti, sia individuali che di squadra”

IL TABELLINO

Naturelle Imola-OraSì Ravenna 89-83

Le Naturelle Imola: Ingrosso 8, Ivanaj, Morse 14, Taflaj 13, Valentini 8, Calvi, Fultz 8, Baldasso 6, Masciadri 10, Bowers 22, Alberti NE. All.: Di Paoloantonio.

OraSì Ravenna: Farina NE, Potts 19, Thomas 25, Chiumenti 8, Marino 7, Zanetti 2, Treier 9, Venuto 6, Sergio 7, Bravi, Locci NE. All.: Cancellieri.

Arbitri: Masi, Marota, Marzulli.

Parziali: 15-22, 29-27, 23-21, 22-13

Imola: tiri da due 26/39, da tre 10/31, rimbalzi 39.

Ravenna: tiri da due 23/34, da tre 7/23, rimbalzi 28.