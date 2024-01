Inaugura la “Pizzeria da Aldo” nel quartiere San Biagio di Ravenna: 20 anni di amore, passione ed esperienza

Inaugura il 1′ febbraio a Ravenna la “Pizzeria da Aldo”, La pizza del quartiere con Forno a legna, che si trova in via Marche 4.

Dopo una carriera ventennale Aldo e sua moglie Alma, hanno deciso di aprire la propria pizzeria, per dare a Ravenna una scelta culinaria speciale, fatta di amore e passione.

Situata nel Borgo San Biagio, la pizzeria mira a guadagnare i clienti che preferiscono gustare la pizza di Aldo appena sfornata, ma anche ricevere a casa le gustose pizze preparate tutte con forno a legna e prodotte con ingredienti 100% italiani.

Una gestione famigliare quella della Pizzeria da Aldo, e come spiegano i coniugi, il servizio sarà caldo e accogliente, da poter dare ai clienti la pizza con amore e un ambiente familiare.

Con un occhio attento alla qualità e all’esperienza del cliente, Pizzeria da Aldo, si propone come una nuova destinazione imperdibile per tutti gli amanti della buona pizza, fatta di ingredienti a km zero, provenienti da aziende del nostro territorio.

“Pizzeria da Aldo” più che una pizzeria è un’esperienza culinaria completa, offrendo e una selezione ricca di pizze, realizzate con ingredienti freschi e di qualità.

“Pizzeria da Aldo” sarà aperta tutti i giorni della settimana, dalle 18.00 alle 22.00, offrendo anche il servizio a domicilio, che grazia alla lungimiranza dei due coniugi, verrà affettato nel pieno rispetto del ambiente con bici elettriche.

Questa transizione rappresenta un passo significativo nella carriera di Aldo, che da vent’anni lavora nel settore. Alma e Aldo si raccontano, parlando della loro iniziativa, che vede realizzato un sogno coltivato da vent’anni.