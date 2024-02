La Segretaria regionale del PRI dell’Emilia-Romagna ha organizzato per sabato 17 febbraio alle ore 10:00 al Circolo Aurora – ex Circolo della Scranna, in Corso Garibaldi n. 80 a Forlì, un Convegno pubblico dal titolo: “Infrastrutture e collegamenti, nuova sfida della Romagna per lo sviluppo del Paese”.

Il convegno, moderato dal Presidente della Direzione Regionale, Marcello Luciano Rivizzigno si aprirà col saluto iniziale del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini.

I lavori si apriranno con la relazione introduttiva del Segretario regionale Eugenio Fusignani e, dopo una comunicazione sullo stato del Porto di Ravenna da parte del Presidente di TCR Giannantonio Mingozzi, vedranno gli interventi dell’assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Corsini; del Presidente di Confindustria Romagna, Roberto Bozzi; del Presidente della CCIAA Romagna (Forlì-Cesena), Carlo Battistini; del Presidente della CCIAA Ferrara e Ravenna, Giorgio Guberti.

Le conclusioni saranno affidate al Segretario nazionale del PRI, Corrado De Rinaldis Saponaro.

“Si tratta di un importante momento di confronto – afferma il segretario regionale del PRI Fusignani – su un tema che riguarda lo sviluppo del territorio romagnolo e del suo tessuto economico- produttivo che rappresenta una voce importante nel PIL del paese.”

“Pertanto, deve essere garantito – prosegue Fusignani – da collegamenti infrastrutturali adeguati col resto della regione e con i grandi scenari internazionali. Lo stesso vale per i collegamenti con Ferrara in ottica sia portuale sia turistico-ambientale.”

“Le infrastrutture presenti necessitano di profondi ammodernamenti – conclude Fusignani – mentre serve realizzarne delle nuove che mettano in relazione tra loro i territori della Romagna e questi col resto dell’Europa, per garantire competitività non solo delle aziende ma di tutto il sistema romagnolo che nei nuovi scenari di porto di Ravenna, aeroporto di Forlì e polo cesenate, necessita di adeguati collegamenti rotabili e ferroviari.”