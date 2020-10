Torna il progetto Mozart: i professori della Sarti portano la musica nelle scuole

La musica diffusa a scuola. Per il quarto anno consecutivo la scuola di musica Sarti porterà in alcune scuole del territorio faentino il progetto Mozart. Diverse le attività previste, suddivise in 12 moduli di 30 ore ciascuno: canto corale, musica d’insieme, laboratorio propedeutico. 48.150 euro il fondo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per le lezioni che i professori della Sarti realizzeranno nelle scuole. Nella precedente edizione sono stati una cinquantina gli alunni coinvolti, fra la scuola primaria Gulli, le scuole medie Europa e Carchidio-Strocchi, la scuola Arti e Mestieri Pescarini e il Liceo Torriccelli-Ballardini.