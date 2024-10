La scuola comunale d’arte Tommaso Minardi riapre le porte al nuovo anno e organizza un Open Day, in programma sabato 5 ottobre dalle 16.30 alle 18.30 nella storica sede della scuola, in via Ughi 3 a Faenza.

L’evento è dedicato ad allieve e allievi di tutte le età che desiderano imparare a esprimere sé stessi attraverso un mezzo potente, come il linguaggio dell’arte, e sperimentare con la propria creatività imparando le tecniche di disegno, pittura e illustrazione.

Ma l’offerta formativa non termina qui. Quest’anno, infatti, è in arrivo il nuovo corso di scultura per allievi a partire dai 15 anni, condotto dall’artista Monika Grycko. Il corso è dedicato a chi desidera tradurre un’idea tridimensionale in un’opera fisica e padroneggiare le tecniche, gli strumenti e i materiali specifici di questa disciplina. Infine, è in arrivo anche un corso multidisciplinare, dedicato a bambine e bambini del quarto e quinto anno della scuola primaria, dove i piccoli allievi verranno coinvolti in giochi per accrescere il proprio talento creativo, imparare diverse tecniche di disegno e conoscere le opere di grandi artisti. A condurre il corso saranno i docenti Anna Lisa “Piki” Quarneti, Emiliano Mariani, Antonella Bassenghi e la nuova docente del corso di disegno dai 15 anni in su, Raffaella Di Vaio.

L’Open Day sarà l’occasione ideale per visitare la scuola, conoscere i docenti, scoprire le nuove proposte formative e iscriversi ai corsi. Per informazioni e per iscriversi:

info@scuolasarti.it.