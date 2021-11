L’Italia vince contro Lussemburgo al PalaCattani. Premio alla carriera per Simona Ballardini | VIDEO

Netta vittoria dell’Italia contro il Lussemburgo al PalaCattani per 82-48. Davanti al pubblico faentino le azzurre hanno giocato una pallacanestro concreta e con lampi di spettacolarità chiudendo a punteggio pieno la prima finestra di qualificazione ai Campionati Europei di Slovenia e Israele in programma nel 2023. Miglior giocatrice in campo Sara Madera, che ha portato in dote 16 punti.

Nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo del match contro Lussemburgo, il presidente della Federazione Giovanni Petrucci ha premiato Simona Ballardini con un riconoscimento alla carriera, chiusa la scorsa stagione dopo la conquista del campionato di A2 e la promozione con l’E-Work Faenza. Ballardini nella sua carriera può vantare un campionato, vinto a Taranto, due Coppe Italia, Faenza e Taranto, due coppe Ronchetti vinte a Schio e, in azzurro, la medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo del 2009 e la medaglia d’argento nella stessa competizione nel 2001.