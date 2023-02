È un pareggio che sostanzialmente non modifica la classifica, quello ottenuto nel match di campionato di serie C1 tra Mernap Faenza e X Martiri Ferrara. In una gara avara di vere emozioni, le due squadre hanno impattato 1-1 grazie ai gol di Forti nel primo tempo e di Cedrini nella ripresa, restando così entrambe in zona playoff.

Al fischio d’inizio la X Martiri priva dei suoi spagnoli, ma zeppa di U21, si schiera in campo con Pretto tra i pali, Forti, Dolcetti, Panarotto e Cammarata. Risponde la Mernap con Pagliai, Cedrini, Ferrara,

Gardi e Grelle. Dopo un inizio vivace dei faentini sono però i ferraresi a portarsi in vantaggio al 3’ con Forti, abile a nascondersi alla vista di Giacomo Ferrara, per poi riapparire in tempo per lo stop su lancio lungo. Il laterale ha quindi il tempo di stoppare il pallone al limite dell’area, girarsi e concludere a rete per il momentaneo vantaggio. Un gol che sorprende la Mernap, la quale nei seguenti minuti prova a recuperare. L’occasione più nitida vede protagonisti Grelle, Cedrini e Gardi, quest’ultimo al termine di una bella triangolazione si trova a tu per tu con Protto, estremo difensore della X Martiri che chiude bene e salva il risultato. Il resto della gara vede la Mernap mantenere il pallino del gioco, e i ferraresi chiudersi dietro difendendo il risultato. La partita si spegne, le occasioni non sono più così nitide e si arriva al riposo sul punteggio di 0-1. Più o meno lo stesso copione di gara equilibrata a cui gli spettatori assistono nella ripresa. Fino al 16’, minuto in cui Cedrini, dopo un batti e ribatti in area di rigore, trova la deviazione vincente riportando il risultato sull’1-1.

Nei minuti restanti sono varie le conclusioni della Mernap e sono altrettanti i miracoli del giovane Protto che salvano il risultato. Al 30’ poi l’espulsione di Cristian Dolcetti, allenatore-giocatore della X Martiri, darebbe la possibilità alla Mernap di approfittare della superiorità numerica. Mister Francesco Ghera, per l’occasione manda in campo Ferri come portiere di movimento, il quale, nell’ultima azione della partita sbaglia da posizione ravvicinata il possibile gol vittoria. Il nulla di fatto nell’ultima azione conclude le ostilità e le squadre sono quindi costrette ad accontentarsi di un punto ciascuno.

MERNAP FAENZA 1-1 X MARTIRI FERRARA

Mernap Faenza: Pagliai, Albu Constantin, Ferri, Argnani, Cedrini, Ferrara, Gardi, Grelle, Maski, Rezki, El Oirraq, Tronconi. All.Ghera

X Martiri Ferrara: Pretto, Forti, Varisco, De Gregorio, Saccenti, Cammarata, Calzavarini, Nigro, Dolcetti J., Panarotto, Dolcetti C., Pietracito. All. Iattoni

Marcatori: 3’pt Forti(F), 16’st Cedrini (M).

Ammoniti: Dolcetti C. (F).

Espluso: Dolcetti C. (F) al 30’st per doppia ammonizione.