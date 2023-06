Squadra che vince non si cambia. Il comitato organizzatore dei World Sports Games, i giochi mondiali amatoriali promossi dalla Confederazione internazionale dello sport amatoriali e portati in Italia dall’ente di promozione sportiva AiCS, si schiera al fianco della Romagna nella sua opera di ricostruzione, post alluvione. “La confederazione CSIT ha rilanciato a tutti i suoi associati nel mondo la raccolta fondi a favore della Regione e ha ribadito la sua ferma convinzione di scegliere la Romagna come meta migliore per i prossimi Giochi mondiali”, precisano dal comitato organizzatore. “Lo sport – commenta il presidente di CSIT, l’italiano Bruno Molea – è leva di resistenza, promozione turistica e inclusione. Siamo ben decisi e lieti di sostenere i Comuni già coinvolti nei World Sports Games e di restare al loro fianco in questo difficile momento”.

I Giochi, presentati proprio un paio di giorni prima della terribile alluvione che ha colpito il territorio, si terranno in Romagna dal 5 al 10 settembre prossimi e coinvolgeranno ben 7 Comuni – Cervia come capofila, e poi Cesena, Forlì, Cesenatico, Riccione, Misano Adriatico, Ravenna. In alcuni casi, i danni patiti dagli impianti alluvionati hanno costretto a un cambio di programma sui campionati sportivi previsti (30 in tutto), ma tutte le modifiche su strutture e servizi sono state gestite nella piena collaborazione tra Comuni e comitato organizzatore senza lasciare nessuno dei Comuni coinvolti. “Sul gadget che consegneremo agli oltre 3mila atleti già iscritti – le iscrizioni chiuderanno a fine giugno, ricorda Molea -, brillerà lo slogan ormai noto #RomagnaTinBota e dedicheremo la cerimonia di apertura alla capacità di resistenza di questa terra piena di forza”. La cerimonia, che si terrà mercoledì 6 settembre dalle 16.30 in centro a Cervia, vedrà sfilare tutte le Nazioni presenti dal Grand Hotel di Cervia fino a piazza Garibaldi, per una festa di tutto il territorio che AiCS e il resto del comitato organizzatore regaleranno alla città e ai suoi abitanti. L’accesso è quindi ovviamente gratuito.

I World Sports Games, promossi da CSIT, sono organizzati in Italia dall’Associazione italiana cultura sport (AiCS) assieme ad ACSI, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e il Comune di Cervia e con il patrocinio dei Comuni di Cesena, Forlì, Cesenatico, Riccione, Misano Adriatico, Ravenna. Godono del sostegno di Allianz e Tecnocopi e della media partnership di Corriere Romagna, Radio Bruno, Teleromagna.

Sono un evento multisportivo plastic free: prevedono oltre 30 tra campionati ed esibizioni sportive internazionali, e una serie di eventi culturali collaterali compresi il corso di formazione per giornalisti sul giornalismo sportivo inclusivo.