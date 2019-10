Buona partenza delle Liguri che tentano subito uno strappo portandosi sul massimo vantaggio di sei lunghezze sul parziale di 14 a 8 grazie alla tripla di Diene a quattro minuti dal termine. In casa E-Work ci pensano Soglia e Brunelli a ricucire il gap e il primo quarto si chiude sul libero di Olajide che permette a La Spezia di vincerlo di misura sul parziale di 17 a 16.

L’equilibrio si mantiene fino a metà del secondo quarto. Poi Faenza rompe gli indugi, stringe le maglie difensive e piazza un break di 9 a 0 concluso sulla tripla di Brunelli che fissa il parziale sul 33 a 19. Per le ospiti ci provano Templari e Sarni ma non basta. Il secondo quarto si conclude sul 22 a 7 e le squadre vanno al riposo sul risultato di 38 a 24.

In apertura di terzo quarto ancora una tripla di Brunelli porta Faenza al massimo vantaggio di +17. La Spezia non ci sta e con un break di 6 a 0 si riporta a -11 ma e solo un fuoco di paglia. Faenza gioca bene e in attacco trova sempre ottime soluzioni trovando punti da tutte le giocatrici. Il terzo quarto si chiude in parità sul 20 a 20.

Ad inizio ultimo quarto Ballardini si mette in proprio e segna 5 punti consecutivi levando così ogni speranza di rimonta alle ospiti. La Spezia accusa il colpo e non riesce più a controbattere. Coach Paolo Rossi ne approfitta per dare minuti a tutte le ragazze e così anche Dell’Olio mette a referto i suoi primi minuti in stagione.

L’ultimo canestro della partita lo segna Franceschini, che fissa il +20 finale sul risultato di 74 a 54.

Vittoria importantissima in casa Faenza, che arriva prima della giornata di riposo. Le nostre ragazze torneranno in campo il 2 Novembre nella prima trasferta in Sardegna in casa del San Salvatore Selargius.

E-Work Faenza – Carispezia Cestistica Spezzina 74-54