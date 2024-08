Sara Errani è in finale insieme a Jasmine Paolini nel tennis, nel doppio femminile. Sarà la prima finale olimpica per il tennis italiano. Per Errani e Paolini la medaglia è assicurata, oro o argento si aspetterà domenica per capirlo.

La coppia italiana ha trionfato venerdì mattina contro le due atlete della Repubblica Ceca Muchova-Noskova. Un incontro dominato dalle italiane 6-3, 6-2, vinto in due set. Domenica la finale si disputerà contro le vincenti della sfida fra Spagna (Bucsa-Sorribes) e Russia (Andreeva-Shnaider).

L’unica medaglia alle olimpiadi nel tennis risale al 1924, sempre a Parigi, il bronzo del triestino Uberto de Morpurgo.

Sara Errani, cresciuta a Massa Lombarada, l’approccio alla racchetta a Barbiano, e Jasmine Paolini, da Castelnuovo di Garfagnana, sono già nella storia di questo sport.