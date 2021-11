Tamponamento fra due camion all’alba di lunedì alla rotonda all’incrocio fra la Romea Dir e via Sant’Alberto. Nessun ferito, ma grossi disagi al traffico per una delle principali vie di comunicazione di Ravenna, soprattutto alle prime ore del giorno. Lunghe le code in tutti i sensi di marcia. A regolare la circolazione stradale è intervenuta la Polizia di Stato. La Polizia Locale invece avrà il compito di ricostruire le dinamiche dell’incidente.