MOTO2

Ci voleva ed è arrivato. Un podio importantissimo quello di domenica sul Ricardo Tormo per Fabio Di Giannantonio e per il Team Federal Oil Gresini Moto2. Da lunedì si apre un nuovo capitolo ed era fondamentale chiudere questo nella maniera migliore.

Una gara comandata a larghi tratti, con una guida impeccabile e con Di Giannantonio che cede la vittoria solo nel finale a Fernandez che ancora nutriva speranze di titolo. 20 punti che regalano all’italiano la settima posizione mondiale.

Niente da fare per Nicolò Bulega che chiude la sua annata con un 24º posto. Per lui appena 12 punti in stagione e il 26º posto in classifica generale.

“Abbiamo voluto fortemente questo risultato, era importante chiudere questo capitolo della mia carriera Moto2 con un podio” ha dichiarato Di Giannantonio. “Abbiamo provato fino all’ultimo a vincere, ma Raul aveva qualcosa in più. Abbiamo fatto una grande gara e ringrazio tutta la squadra per il lavoro di questo fine settimana. Ora ci aspetta la MotoGP, già da domani”.

MOTO3

Finisce con un punto e con la 12ª posizione in classifica generale l’avventura nella classe cadetta di Jeremy Alcoba con l’Indonesian Racing Gresini Moto3. In un fine settimana con qualche problema di feeling di troppo, lo spagnolo deve anche vedersela con un contatto in partenza che ne mina l’intera gara.

Un tocco alla leva del freno anteriore condiziona i primissimi giri di Alcoba, che arriva a toccare il fondo del gruppo. La sua rimonta fino alla zona punti è di assoluto valore, ma troppo poco per le ambizioni del 52 alla sua gara con la squadra faentina.

Sfortunatissima la gara d’esordio di Jose Antonio Rueda: il sivigliano parte forte, ma un contatto con Kelso dopo pochi giri lo elimina da una gara in cui avrebbe potuto essere protagonista. Non abbiamo dubbi che avrà altre occasioni mondiali.