Settimo posto importante per l’Alpha Tauri al Gran Premio del Brasile per il Campionato Mondiale di Formula 1. Le qualifiche del venerdì, però, avevano lasciato sperare in una monoposto molto più a ridosso del podio. Invece, la deludente partenza della Sprint Race, e l’impossibilità di recuperare poi le posizioni perse al via, ha relegato Gasly e Tsunoda indietro nello schieramento di partenza.

Il pilota francese ha però concluso la sua corsa in settima posizione, davanti alle due Alpine, avversaria contro la quale l’Alpha Tauri sta competendo per il sesto posto nel Campionato Costruttori.

Fuori dalla zona punti Tsunoda, che ha chiuso 15° a causa di alcuni problemi.

“Possiamo essere soddisfatti del risultato di oggi” ha dichiarato Guillaume Dezoteux (Head of Vehicle Performance). “Pierre è partito con le gomme medie e dopo i periodi di Safety Car è riuscito a guadagnare la posizione su Vettel, per poi inseguire il trenino lì davanti. Con la pista così calda, il degrado delle gomme era significativo, quindi per noi l’opzione più veloce era la strategia con due soste. Dopo il suo primo pitstop, Pierre ha fatto un secondo stint davvero forte che gli ha permesso di aprire il divario con Ricciardo e Ocon, ma ci siamo accorti che anche Alonso – che andava su una sola sosta – era molto veloce. Dopo il nostro secondo pitstop, l’obiettivo era chiaro: dovevamo passare entrambe le Alpine in pista, sfruttando le gomme più fresche. La battaglia è stata davvero intensa e, con Alonso che dava DRS a Ocon, non riuscivamo ad avvicinarci abbastanza per il sorpasso in T1 e T4, le uniche due curve dove è possibile sorpassare. La lotta è durata sei giri, ma Pierre ha fatto due mosse superbe su entrambi ed è riuscito a conquistare il settimo posto. La gara di Yuki è stata compromessa piuttosto presto, in quanto ha avuto un incidente con Stroll. Ha riportato un danno significativo e questo ha influenzato molto il suo ritmo di gara ed è un vero peccato. Dopo 19 gare, siamo ancora a pari punti con la Alpine, il che rende questo finale di stagione estremamente entusiasmante per noi e per i nostri fan. La lotta è aperta, ce la faremo”.