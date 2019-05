L’Istituto Tecnico Oriani ottiene il diploma di ‘scuola amica della mediazione’. Un riconoscimento notevole per la Scuola faentina che la rende, almeno nel territorio su cui insiste, esclusiva nel suo genere per l’attenzione a un fragile aspetto del mondo delle relazioni nel contesto delle quali si manifestano anche conflitti e discordanze non sempre facilmente conciliabili. Quello della mediazione tra pari all’interno della Scuola è un servizio impegnativo, che vede coinvolti specialmente quegli alunni mediatori resisi disponibili a costruire un percorso formativo sulla cultura della gestione pacifica dei conflitti attraverso la mediazione, percorso condiviso anche con alcuni docenti.

Il rilevante riconoscimento, al termine di un intenso percorso di formazione triennale, va a mettere in rilievo anche la promozione a livello nazionale del progetto denominato ‘Invece di Giudicare’, nato per la costruzione di una rete di persone, mezzi e strumenti per la diffusione su larga scala della cultura della mediazione finalizzata alla conciliazione.

Il progetto, proposto dal professor Mauro Julini di Forlì, con il Patrocinio della Commissione Europea e l’apprezzamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, si propone di diffondere nelle scuole superiori i metodi di risoluzione alternativa del conflitto e, in particolare, introduce un processo per mezzo del quale un gruppo di studenti, opportunamente formati, ascolta i problemi degli altri studenti, in un contesto protetto e riservato, cercando di aiutare quelli coinvolti da un conflitto a trovare loro stessi una soluzione.

Con la partecipazione in prima persona anche del Dirigente scolastico Fabio Gramellini, della referente interna al progetto, la professoressa Raffaella Galli, di alcuni alunni ‘mediatori tra pari’ e docenti ‘mediatori sociali’, l’Istituto di via Manzoni 6 si qualifica come ‘scuola amica della mediazione’, sperimentando così che l’attività di sensibilizzazione dei suoi giovani allievi e il coinvolgimento delle varie componenti del contesto scolastico nella valorizzazione delle volontà partecipative degli studenti risulta vincente, in modo particolare incoraggiando la costruzione di una rete di persone, mezzi e strumenti per la diffusione su larga scala della cultura della mediazione finalizzata alla conciliazione, per sviluppare nei ragazzi la consapevolezza e una maggiore capacità di riconoscimento dei comportamenti che generano e accrescono i conflitti e capire quali differenti condotte possono aiutare alla loro gestione.

Nella cornice della giornata conclusiva suggellata dalla consegna di attestati di merito e partecipazione, è stato siglato, infine, un protocollo di collaborazione con il proposito di realizzare progetti speciali di inclusione sociale e lavorativa fra l’Istituto Oriani e l’ENAIP di Forlì, che offre servizi per l’istruzione, per l’accompagnamento alla ricerca di lavoro, formazione per lavoratori e consulenza alle imprese per l’analisi dei fabbisogni professionali e progettiamo piani di sviluppo aziendale.