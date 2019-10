Seminario d’inizio anno per gli asili: “Diamo il giusto tempo ai bambini”. Il Comune decide sulle rette

Seminario di inizio anno per il personale dei servizi educativi della Romagna Faentina, un momento importante d’incontro per orientare l’attività dei prossimi mesi all’interno delle singole strutture. Come anno è stato scelto un tema da poter sviluppare nel corso dei giorni non solo con i bambini, ma anche con i genitori e le famiglie. Nel frattempo, in giunta, sono questi i giorni durante i quali si sta decidendo come utilizzare sul territorio i fondi della Regione Emilia-Romagna destinati agli asili e alle rette.