Venerdì 31 maggio, alle ore 19:00, presso la Chiesa di Santa Maria dell’Angelo, si terrà l’inaugurazione della mostra “Fuga in Egitto, riflessioni contemporanee”, con l’esposizione di 48 opere ceramiche delle classi terze del Liceo Artistico “Torricelli – Ballardini” di Faenza alla presenza del sindaco Massimo Isola.

La mostra è organizzata in collaborazione col Museo diocesano di Faenza ed è stata realizzata all’interno di un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento.

Giovani artisti interpretano un grande tema dell’arte cristiana

La mostra rimarrà aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19 nei giorni dal 1 al 6 giugno con l’eccezione del giorno lunedì 3 che rimarrà chiusa.

La mostra vuole mettere in luce le riflessioni contemporanee di giovani artisti su un tema sacro importantissimo per la storia dell’arte occidentale: la Fuga in Egitto. Il tema viene indagato ed esplorato con letture ampie e interpretazioni che vanno dai temi sociali, a quelli religiosi, non escludendo aspetti psicologici e corporali.

Dettagli dell’evento: