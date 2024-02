Gli alunni della 3A Servizi Commerciali Web Community dell’Istituto Professionale “Persolino-Strocchi”, accompagnati dal referente, il professore Michelangelo Esposito, nell’ambito dell’UDA un territorio da scoprire, hanno visitato la Pagani Auto S.p.A. a San Cesario sul Panaro, casa automobilistica italiana specializzata nella produzione di automobili a elevate prestazioni.

I ragazzi hanno fatto una visita allo stabilimento, dove hanno potuto seguire l’intero processo produttivo, ma senza poter fare foto per questioni di riservatezza. In seguito hanno visitato il museo, in cui hanno potuto ammirare le auto prodotte dalla Pagani: Zonda e Huayra. La classe si era preparata alla visita attraverso la realizzazione di un power point su un argomento riguardante la Pagani Auto.

La struttura è suddivisa in due parti: la prima è costituita da un autosalone dove sono esposti i modelli delle auto più apprezzate e richieste dell’azienda, mentre la seconda parte costituisce la vera e propria zona produttiva. Il proprietario stesso, Horacio Pagani, definisce le sue auto come delle vere e proprie “opere d’arte uniche nel suo genere”, ogni esemplare viene realizzato appositamente in base alle richieste del cliente. “Ogni dettaglio, dalle cuciture dei sedili all’aggiunta di polvere di diamante nella verniciatura della carrozzeria, è realizzato con il massimo dell’impegno e della precisione senza porre limiti all’immaginazione”.

“Attraverso la visita aziendale – spiega il Prof. Esposito Michelangelo – i ragazzi hanno la possibilità di riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico del nostro territorio. L’obiettivo rientra nell’ottica di offrire ai nostri ragazzi la testimonianza sul territorio di realtà economiche importanti dal punto di vista imprenditoriale. La visita aziendale è stata svolta per fornire loro la possibilità di osservare in concreto le fasi del processo produttivo attuato nello stabilimento e gli aspetti salienti della gestione.”