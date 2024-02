Vandali alla scuola Carchidio-Strocchi nella notte fra martedì e mercoledì. Non è ancora chiaro come gli intrusi siano riusciti ad entrare, se dopo l’orario di chiusura della scuola, oppure intrufolandosi nel pomeriggio, per poi rimanere nascosti fino a quando il personale scolastico non ha finito di lavorare, poco dopo le 19.

Una volta avuto via libera, i vandali si sono concentrati sulle macchinette automatiche presenti nei corridoi, sfondandole con un martello e scassinandole per rubare il denaro all’interno. Rubate anche alcune merendine. Dopodiché l’attenzione si è spostata sugli uffici, alla ricerca di qualcos’altro da rubare. Diversi i cassetti aperti fra le scrivanie, molto il disordine ritrovato l’indomani, ma dalla scuola non sembra essere stato rubato nient’altro. I danni potrebbero superare il migliaio di euro.