I Feel: il Comune presenta la guida delle proposte di associazioni e realtà culturali per le scuole

Nuova guida dedicata alle scuole prodotta dal Comune di Faenza per aiutare gli istituti e il corpo docenti ad orientarsi all’interno delle numerosissime proposte offerte dal mondo associazionistico faentino e dalle realtà culturali del territorio. Tutti percorsi che le scuole intraprendono per arricchire l’offerta didattica presentata agli studenti, in ogni ordine e grado, dalle scuole materne alle scuole secondarie superiori. Per presentare al meglio l’elenco delle proposte è così nata in questi anni la guida del Comune, dal titolo “I feel” che oggi si suddivide in quattro macrotematiche: istruzione, ambiente, servizi sociali e cultura.