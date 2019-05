Confermato per l’ottavo anno consecutivo la Running IN, con una novità per i primi 1.000 competitivi totali della 21k e della 10k: una medaglia commemorativa dell’evento.

La gara-evento organizzata e prodotta da Free Event, leader nazionale nell’ideazione e produzioni di format d’intrattenimento, unisce sport e turismo rivolgendosi ad atleti, appassionati e amanti delle attività outdoor, con contenuti originali che uniscono musica e intrattenimento ad una giornata all’insegna del podismo e del divertimento all’aria aperta.

Per quest’anno la scelta è stata quella di concentrare tutte le risorse nella tappa Romagnola che ha dato le origini a questo grande Format Sportivo, con tre percorsi per tutti i livelli di preparazione: 21 km, 10.1 km (competitivi e non competitivi) e 6.6 km (non competitiva).

Come consuetudine la partenza sarà alle h 08.30 di domenica 9 giugno dalla Rotonda Primo Maggio, per un percorso ad anello con l’arrivo sempre nel cuore di Milano Marittima, dove verrà anche creato il Villaggio sportivo, fulcro delle attività collaterali e degli spazi dedicati ai prestigiosi brand partner, tra i quali Italiana Assicurazioni, Yoga, Valfrutta, Birra Forst ,Dolomia e APT Regione Emilia Romagna. I 3 percorsi toccheranno il centro, la spiaggia e la meravigliosa pineta di Milano Marittima .

Anche per quest’anno la grande attenzione sarà rivolta ai giovanissimi, che potranno divertirsi e mettersi alla prova in tante attività con l’animazione e le iniziative gratuite di Running In 4 KIDS, che inizieranno alle ore 09.30 in Viale Gramsci fino all’ora di pranzo: Pompieropoli, attività ludico motorie e sportive adatti a tutti i bimbi, anche con difficoltà.

Iscrizioni alla gara podistica online con carta di credito dal sito www.runningin.info sezione “iscrizioni” seguendo le procedure indicate, oppure in contanti a Milano Marittima presso il negozio Sessantallora di Rotonda Cadorna, 9.

Le iscrizioni online si chiuderanno alla mezzanotte del 2 giugno o al raggiungimento del limite massimo di 2.500 iscritti. Continueranno le iscrizioni cartacee presso Sessantallora, in base alla disponibilità dei chip, sarà eventualmente possibile iscriversi la mattina della gara.

Alle gare competitive potranno partecipare tutti gli atleti tesserati per l’anno 2019 con società affiliate a Uisp o Fidal. Per gli affiliati ad altri Enti di Promozione Sportiva convenzionati, sarà obbligatorio presentare il certificato medico agonistico di atletica leggera valido alla data del 09 giugno 2019.

INFOLINE: Cell.392.9972652 ; @ info@runningin.info