L’idea di una scuola: creare un fotomontaggio con le foto di tutti i bambini per non rischiare di perdere le foto di classe

Non è ancora possibile pronosticare quando e se le scuole riapriranno. Non è remota la possibilità che bambini e ragazzi non rientrino più in classe. Per questo motivo alla scuola primaria “Camerani” di Ravenna i rappresentanti di classe hanno ideato una piccola iniziativa per cercare di restituire un po’ di normalità ad un anno scolastico che comunque rimarrà non ordinario. Le prossime, infatti, sarebbero state le settimane dove tradizionalmente venivano scattate le foto di classe da consegnare alle famiglie e da caricare sui siti delle scuole. Così, genitori e insegnanti hanno pensato di realizzare le foto ai bambini, singolarmente, per poi creare la foto di classe con un fotomontaggio per evitare che un semplice ricordo come l’istantanea di gruppo possa essere perduto in giorni come questi