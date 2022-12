La consigliera del PD Stefania Beccari ha presentato un’interrogazione al Consiglio Comunale in merito alla offerta formativa in ambito musicale a Ravenna, auspicando la costituzione di un liceo dedicato a questo indirizzo di studi.

«La nostra città – afferma Beccari – ha un particolare legame con la cultura musicale che esprime attraverso le sue due principali istituzioni di alta formazione artistica e musicale (l’Accademia di Belle Arti e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Giuseppe Verdi), preziose sia per l’insegnamento sia per la formazione artistica riconosciuta in tutto il mondo.

Anche in virtù di questo forte radicamento nel territorio della cultura delle arti, molte scuole secondarie di primo grado hanno attivato, ormai da diversi anni, corsi ad indirizzo musicale, in risposta alle numerose richieste da parte delle famiglie. Ciò ha permesso di continuare a diffondere la cultura e a coltivare la passione per la musica tra le giovani generazioni. Bisognerebbe, quindi, permettere agli studenti che hanno avviato gli studi musicali nella scuola secondaria di primo grado, di proseguire tali studi in un percorso liceale in continuità con il precedente e vicino al luogo di residenza. L’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Verdi” di Ravenna è un istituto superiore di alta formazione artistica e musicale equiparato al livello dell’istruzione universitaria, non può quindi rispondere alle esigenze di istruzione formativa specifica rispetto una certa fascia d’età.

Perciò l’istituzione di un Liceo Musicale e Coreutico andrebbe a colmare quel divario esistente tra la scuola secondaria di primo grado e l’alta formazione artistica e musicale. Esso rappresenterebbe inoltre un ampliamento dell’offerta formativa scolastica statale nel nostro territorio, capace di dare risposta a eventuali nuovi sbocchi di lavoro in “loco” per coloro che dovessero sceglierlo.

L’attivazione di un Liceo Musicale e Coreutico-sezione musicale potrebbe inoltre diventare un ulteriore vanto per la città di Ravenna, attenta a tutelare le arti che l’hanno resa un’eccellenza nel mondo.

ll Consiglio Provinciale ha approvato all’unanimità il piano dell’offerta di istruzione per l’anno scolastico 2023-2024 delle scuole secondarie di secondo grado, inserendo l’introduzione del liceo musicale presso il Liceo Artistico “Nervi Serverini” di Ravenna. La Regione dovrà pronunciarsi nella Conferenza Regionale del Sistema Formativo entro la fine di dicembre. Mi auspico – conclude Beccari – che venga confermata la reale possibilità di determinare il luogo e stabilire i tempi per vederlo attivato.»