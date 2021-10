Faenza Basket Project comunica che la biglietteria online per prenotare l’accesso per la sfida di Domenica 24 alle ore 18 contro Schio è aperta.

Si giocherà al PalaCattani per un appuntamento speciale contro una delle squadre più storiche della pallacanestro femminile.

Si ricorda che la biglietteria del Cattani sarà aperta il giorno della partita ma vi invitiamo a prenotare il biglietto per agevolare il corretto e distanziato afflusso di tutti gli spettatori dentro il palazzetto.

Infine si ricorda che l’accesso è consentito soltanto ai possessori di Green Pass.

I prezzi dei biglietti:

Over 18: 15 euro

Promozione Giovanili FBP e Faenza Futura: 15 euro per la coppia di genitori / 10 euro per il singolo genitore

14-18 anni: 5 euro

Under 14: Gratis

Abbonati Raggisolaris: Gratis



Per i genitori dei ragazzi/e delle giovanili vi invitiamo a prenotarsi contattando la segreteria al 3516689829 o mandare una mail a fbpfaenza@gmail.com