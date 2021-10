Il Cineclub Il Raggio Verde festeggia giovedì 21 ottobre, alle 21, il ritorno della massima capienza nelle sale cinematografiche proponendo al pubblico uno dei più interessanti registi giapponesi contemporanei: Kazuya Shiraishi, conosciuto soprattutto per film come The Devil’s Path (Kyōaku, 2013) e il ciclo di The Blood of Wolves (Korō no Chi, 2018) e Last of the Wolves (Korō no Chi Level 2, 2021). L’appuntamento sarà al Cinema Sarti di via Scaletta 10, dove sarà proiettato Dare to stop us (titolo originale: Tomerareru ka, oretachi o, film del 2018): la storia di una giovane ragazza che nella primavera del 1969 sogna di farsi un nome all’interno dell’industria cinematografica giapponese, un tributo a un modo di fare cinema di una irripetibile stagione

di fermento culturale e sociale, un racconto che ripercorre gli anni più intensi della carriera di Kôji Wakamatsu, regista ribelle, battagliero e controverso, direttore di film come Embrione, Su su per la seconda volta vergine, Caterpillar, produttore di Ecco l’impero dei sensi.

L’iniziativa rientra all’interno della diciassettesima edizione dell’Ottobre Giapponese, manifestazione organizzata da Ascig, associazione culturale per gli scambi fra Italia e Giappone, per promuovere la storia, la cultura e la società giapponese in territorio romagnolo. Saranno tre quest’anno i registi protagonisti dell’Ottobre Giapponese, una sorta di mini-rassegna che metterà a confronto tre importanti figure oggi attive nel cinema asiatico: Omori Tatsushi, Fukatsu Masakazu e per l’appunto Kazuya Shiraishi, a cui sarà dedicato quindi l’incontro inaugurale. Gli eventi incentrati sulle opere di Tatsushi e Masakazu saranno organizzati a Ravenna.

Gli anni ’60 e gli anni ’70 rappresentano la “golden age” per la Wakamatsu Production, una delle case di produzione indipendenti più radicale del Giappone, caratterizzata da film molto famosi dove non vengono risparmiati sesso, temi politici e violenza. Le opere del regista Koji Wakamatsu sono solite colpire duramente il senso comune e le istituzioni. Nella primavera del ’69, la ventenne Megumi Yoshizumi entra a far parte della Wakamatsu Production. Megumi vuol far carriera nel mondo del cinema. Ha un sogno: nella storia della cinematografia giapponese nessuna donna è mai stata assistente regista.

Per l’interpretazione di Megumi Yoshizumi, l’attrice Mugi Kadowaki ha vinto il premio di “Miglior Attrice” ai Blue Ribbon Awards, uno dei più prestigiosi premi nazionali del cinema in Giappone.

Il film sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano e sarà introdotto da Marco Del Bene, presidente di Ascig e docente all’Università La Sapienza di Roma.

La serata, realizzata in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura di Roma, è promossa dal cineclub Il Raggio Verde insieme all’Associazione per i Gemellaggi di Faenza ed è patrocinata dal Comune di Faenza.

Prezzo dei biglietti:

intero 7 euro

convenzioni 6 euro

tessera cineclub 5 euro.

Dare to stop us (Tomerareru ka, oretachi o, 2018)

Regia: Kazuya Shiraishi

Sceneggiatura: Junichi Inoue

Direttore della fotografia: Tomohiko Tsuji

Cast: Mugi Kadowaki, Arata Iura, Kisetsu Fujiwara, Ku Ijima

Durata del film: 118′

In ottemperanza al DL 105/2021 del 29 luglio 2021 per accedere alla sala sarà obbligatorio esibire il GREEN PASS o in alternativa idonea certificazione. Il green pass non è richiesto ai bambini esclusi dalla campagna vaccinale. Sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli spazi del cinema e durante la proiezione del film.