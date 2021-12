Igor Gallonetto, assessore ai Diritti degli animali, ha inviato una nota all’Ordine dei medici veterinari della provincia di Ravenna per sensibilizzare e invitare i professionisti alla collaborazione, dal momento che la Guardia medica veterinaria ha fatto sapere di non essere in grado, a dicembre, di assicurare la reperibilità notturna nei giorni feriali.

“In considerazione del fatto che da comunicato pervenuto a questo assessorato – scrive Gallonetto – la Guardia Medica Veterinaria di Ravenna per dicembre non sarà in grado di assicurare la consueta erogazione del servizio veterinario di reperibilità notturna nei giorni feriali, invito tutti i professionisti medici veterinari, operanti nel Comune di Ravenna, a fornire ampia collaborazione nel periodo di criticità citato, al fine di ovviare ad eventuali rischi di mancata operatività medico veterinaria che si dovessero presentare”.

Nella nota l’assessore Gallonetto si è detto fiducioso sull’adesione all’appello da parte dei professionisti interessati.