Un’esplosione nella notte a squarciato la filiale di Classe della Banca Credito Cooperativo in via Zuccherificio, nei pressi della Basilica di Sant’Apollinare. Intorno alle 4 di notte un gruppo di ladri, dal numero ancora imprecisato, ha assaltato lo sportello bancomat, facendolo saltare. La potenza dell’esplosione ha devastato gli uffici della filiale a piano terra e fatto tremare l’intero complesso abitativo. I residenti, spaventati, sono scesi in strada temendo il peggio. L’ingresso della banca è andato completamente distrutto, gli uffici inagibili, lo sportello bancomat è stato prelevato. È ancora in via di quantificazione il bottino sottratto dai ladri. Dopo il boato, in via Zuccherificio sono accorsi Polizia e Carabinieri che si sono messi sulle tracce della banda di malviventi. In zona sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare gli inquirenti nelle indagini.

