La solidarietà di Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, alla sindaca di Bertinoro Gessica Allegni

Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e candidato del Centrosinistra e Civici alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, esprime “la più profonda solidarietà alla sindaca di Bertinoro Gessica Allegni contro la quale sono state scritte parole ignobili, prettamente di stampo “no vax”, sui muri perimetrali del cimitero di Fratta Terme.

“Si tratta di un atto spregevole e vigliacco, che non colpisce solo la persona della sindaca, ma anche le istituzioni, che col suo ruolo Gessica rappresenta, e quindi una comunità intera, fortunatamente fatta per la stragrande maggioranza di persone che credono fermamente in valori quali la tutela della salute pubblica.

Bene ha fatto Gessica a chiarire fin da subito la sua intenzione di sporgere denuncia. Perché di fronte ad atti così vili è fondamentale ribadire con forza che una comunità democratica coesa e fondata sul rispetto della legalità non si lascia intimidire e non fa sconti rispetto a chi cerca di seminare odio e divisione”.