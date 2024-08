I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco, nella notte hanno arrestato un giovane italiano con precedenti penali alle spalle, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è iniziato da un normale controllo della circolazione stradale effettuato dai militari dell’Arma che hanno rinvenuto all’interno dell’automobile dell’uomo la somma in contanti di 380 euro, verosimilmente provento di attività di spaccio di droga. I Carabinieri quindi, insospettiti dal denaro trovato, hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione del fermato che a quel punto ha dato in escandescenza aggredendo i militari per cercare di impedire la perquisizione ma senza successo. L’esito delle ricerche ha portato al rinvenimento di 64 grammi di “hashish” e 20 grammi di “chetamina”, oltre ad un coltello utilizzato per tagliare la sostanza stupefacente. Il giovane è stato quindi arrestato e condotto nella mattinata odierna presso il Tribunale di Ravenna dove dopo la convalida dell’arresto è stato sottoposto agli arresti domiciliari.