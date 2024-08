“La stagione estiva sta raggiungendo il suo culmine, ma i problemi relativi alla raccolta dell’immondizia, soprattutto nei lidi, non solo non vengono risolti, ma si accentuano. Avevamo già portato la questione in Consiglio Comunale, ottenendo un aumento dei passaggi, che evidentemente non sono avvenuti o sono tuttora insufficienti, come ad esempio a lido di Classe dove i cassonetti strabordano già giorni prima dalla data di raccolta. Ricordo che si tratta di una località turistica ed una situazione di tale degrado non è certo invitante né per i turisti né tanto meno per i residenti che pagano la Tari, peraltro aumentata quest’anno dell’8% a fronte di un servizio sempre più scadente. Discorso simile può essere fatto anche per altre località come Lido Adriano, dove più volte abbiamo segnalato situazioni al limite. Anche la pulizia delle strade è spesso approssimativa, come in generale la cura del territorio. Purtroppo questa amministrazione sta totalmente dimenticando molte località, anche turistiche che, durante la stagione di maggior afflusso, dovrebbero godere di un occhio di riguardo, mentre invece avviene il contrario. Ricordiamo al candidato presidente del Pd che è tuttora sindaco di Ravenna ed in quanto tale dovrebbe occuparsi prioritariamente del territorio che amministra.”