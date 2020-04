Nell’ambito delle funzioni relative ai servizi alla persona e alla comunità attribuite agli enti locali, la tutela dei minori, esercitata attraverso l’organizzazione dei Servizi Sociali territoriali, rappresenta un ambito obbligatorio e peculiare. Si tratta di un compito che pone i Servizi in una relazione frequente con le Autorità Giudiziarie, nell’ambito di indagini e procedimenti civili in capo al Tribunale per i Minorenni, al Tribunale Ordinario, alle rispettive Procure, nonché alla Corte d’Appello.

Il presente Avviso di selezione “per l’attribuzione di incarico professionale di esperto giuridico nell’ambito della tutela e protezione del minore” ha lo scopo di assicurare, attraverso una figura altamente qualificata, un competente supporto giuridico al Servizio Professionale (assistenti sociali), del Servizio Minori del Settore Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina, con particolare riferimento alla gestione del rapporto con i minori, oggetto di tutela/curatela per effetto di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sia essa la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, o il Tribunale per i Minorenni, o ancora la Procura Ordinaria, o infine il Tribunale Ordinario.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione, secondo il modello allegato, inserita in busta chiusa e sigillata, debitamente sottoscritta e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà contenere:

Dati anagrafici

Attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6, resa sotto forma di dichiarazione autocertificata (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i.)

Curriculum professionale.

La domanda dovrà pervenire con una delle seguenti modalità:

a mano

tramite raccomandata

tramite PEC pec@cert.romagnafaentina.it

entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 8 giugno 2020

presso il seguente indirizzo:

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA – Servizio Protocollo – Piazza del Popolo n. 31 – 48018 Faenza (RA).

Il plico dovrà riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura: Domanda per selezione pubblica per affidamento di incarico professionale di esperto giuridico – Servizio Minori.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine di cui sopra. Non farà fede l’eventuale data di spedizione.