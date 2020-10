La realtà virtuale per scoprire lo spazio: il Museo Bendandi fa partire una raccolta fondi per un nuovo progetto

La realtà virtuale alla Casa Museo Bendandi per esplorare lo spazio e cosa succede durante i terremoti. L’osservatorio geofisico ha fatto partire su Ideaginger una raccolta fondi per migliorare l’offerta didattica rivolta soprattutto ai più piccoli. 3.800 euro per acquistare alcuni dispositivi che permettano di migliorare la proposta didattica. Il progetto si inserisce all’interno del programma “Come rendere giocoso il museo”, un’iniziativa partita ormai da qualche anno per rendere i musei più a misura di bambino. Chiunque può partecipare alla raccolta fondi. Sono 28 i giorni che mancano alla scadenza. 1.295 euro sono già stati raccolti e sabato 10 ottobre è previsto un aperitivo culturale per incontrare ulteriori sostenitori.