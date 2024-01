La protesta e il corteo dei trattori a Ravenna: “Giù le mani dal Made in Italy”

Un corteo di trattori è partito da Russi verso Ravenna per protestare contro le politiche dell’Unione Europea per l’agricoltura e proteggere la produzione Made in Italy.

Tanti i partecipanti, che dopo il tragitto si sono fermati nel parcheggio del Cinema City a Ravenna. Tante anche le Forze dell’Ordine presenti.

I protestanti tra agricoltori, produttori e venditori, ma anche privati cittadini, hanno ribadito le richieste per dire no alla carne coltivata e alla farina di grillo, chiedendo di sostenere con politiche adeguate la produzione agricola tradizionale.

Come in tutta Europa anche gli agricoltori romagnoli hanno dichiarato che proseguiranno nella loro protesta.