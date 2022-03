La forte instabilità al rialzo dei prezzi dell’energia, già in atto da mesi, con incrementi a doppia cifra delle quotazioni del gas e dell’elettricità stanno mettendo in seria crisi il mondo delle imprese con un l’impatto sulla bolletta energetica delle aziende e famiglie sempre più pesante e difficilmente sostenibile.

Per le piccole e medie imprese del commercio, turismo e servizi sono necessari interventi in grado di bilanciare adeguatamente l’impatto dei rincari in bolletta e di risolvere strutturalmente i nodi che attanagliano il nostro sistema energetico.

Confcommercio Ascom Lugo e Confcommercio Ravenna organizzano per GIOVEDI’ 24 MARZO 2022 DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.30 un evento on line dal titolo “CARO ENERGIA ECCO COSA C’È DA SAPERE”.

L’evento si svolgerà attraverso la piattaforma GoToMeeting. La partecipazione è gratuita.

Programma: Presiede e introduce Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio provincia di Ravenna; Intervento di Massimo Galletti, Responsabile Unoenergy Emilia-Romagna (La Crisi energetica facciamo il punto).

Per partecipare all’evento e ricevere il link di collegamento è necessario inviare mail a ravenna@confcommercio.it