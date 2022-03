Gelate notturne e siccità: coltivazioni a rischio. “Albicocchi compromessi” | VIDEO

Siccità e gelate notturne stanno mettendo a rischio le coltivazioni ravennati. Nelle ultime notti il termometro è sceso abbondantemente sotto lo zero, fra i -5 e i -7 gradi a seconda della zona della provincia di Ravenna, ripetendo il fenomeno già verificatosi lo scorso anno all’inizio di primavera. Le coltivazioni che supereranno le prossime notti, dovranno poi affrontare l’assenza di acqua. Si sta già ricorrendo all’irrigazione artificiale, ma in anticipo sui tempi stagionali. Per questo motivo Coldiretti chiede interventi urgenti