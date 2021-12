Una cooperativa di comunità per mantenere i servizi essenziali a San Cassiano | VIDEO

Una cooperativa di comunità per mantenere i servizi essenziali a San Cassiano e far fronte allo spopolamento. Si è tenuto a Brisighella un incontro ideato da Confcooperative e dedicato alle cooperative di comunità. Le cooperative di comunità sono un sistema dove le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sono messe assieme e sono in grado di rispondere ad esigenze plurime. Sono un centinaio in Italia.

A San Cassiano l’idea è di costituire una cooperativa di comunità che si occupi del bar, della piccola ristorazione, dell’alimentari, della tabaccheria/edicola, della parrucchiera e garantisca l’approdo degli scout per i campi estivi.

Sono una trentina al momento i cittadini interessati, ma potrebbero duplicare. A seconda del progetto e degli investimenti necessari, la cooperativa di comunità a San Cassiano potrebbe essere operativa e a regime in un tempo variabile fra i due e i cinque mesi.