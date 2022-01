La pandemia rallenta il processo per l’omicidio di Ilenia Fabbri | VIDEO

La pandemia rallenta il processo per la morte di Ilenia Fabbri. Seduta rinviata nella mattinata di giovedì 13 gennaio a causa della positività al coronavirus dell’avvocato Marco Gramiacci, legale difensore di Pierluigi Barbieri. Quella in programma oggi non era una seduta di poca importanza. Era previsto infatti che a prendere la parola, interrogati da avvocati e pubblico ministero, fossero gli imputati Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri. Una seduta quindi basilare. Per questo motivo l’accusa, il sostituto procuratore Angela Scorza, non si è opposta alla richiesta di rinvio. Discorso diverso sarebbe avvenuto nel caso non fossero state previste le dichiarazioni dei due imputati.