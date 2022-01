Un messaggio di ringraziamento da parte della famiglia di Sara Cantagalli a tutti coloro che in questi mesi si sono spesi a favore della bambina e della raccolta fondi partita per aiutare la famiglia.

“In questo anno 2021 da dimenticare voglio ringraziare sinceramente a nome mio e della mia famiglia tutte le persone che ci sono state vicino in qualsiasi modo sia moralmente che concretamente con le loro donazioni” ha scritto Mattia Cantagalli, il padre della bambina di 3 anni, affetta da neuroblastoma.

Per seguire il percorso terapeutico di Sara, i genitori non hanno più potuto lavorare. Poco dopo hanno perso anche la casa. In loro soccorso sono quindi intervenuti il Comune di Faenza e una catena di persone e realtà per sostenere la famiglia Cantagalli in questo momento difficile.