La F1 a Imola: prove e gara in solo due giorni. Non è esclusa la presenza di pubblico

Imola, Portimao, Nurburgring. Sono i tre nuovi Gran Premi ufficializzati da Liberty Media per la seconda parte del campionato di Formula 1. Dopo 14 anni quindi la Formula 1 tornerà nel circuito Enzo e Dino Ferrari. L’edizione della gara sarà abbreviata rispetto al solito. Almeno questi i programmi iniziali: prove libere sabato 31 ottobre, qualifiche e gara domenica 1 novembre. Sulla presenza del pubblico si deciderà ufficialmente più avanti. Il circuito riabbraccia le monoposto a 40 anni dalla sua prima competizione come campionato mondiale e si ripresenta in una nuova veste: l’area box è stata completamente ricostruita in questi anni, l’unico edificio sopravvissuto è l’ex Torre Marlboro, ora sponsorizzata Aruba. Dopo le tragedia del 1994, il tracciato, come si sa, è stato profondamente cambiato. Il Gran Premio rappresenterà una vetrina internazionale per l’intero territorio regionale e un indotto economico e, forse, turistico, per l’intera Romagna. I costi dell’operazione al momento non sono stati comunicati, complici forse anche le polemiche di questi giorni. Al momento è solamente dato sapere che la Regione verserà nelle casse del Conami 1 milione di euro per investimenti sulle infrastrutture e altri costi necessari.

L’obiettivo è di far tornare Imola nel calendario di Formula 1 anche negli anni futuri.