Mancano lavoratori nel settore della ristorazione e nell’alberghiero. Si studiano soluzioni | VIDEO

Si moltiplicano gli annunci per lavoratori negli stabilimenti balneari, nel settore alberghiero e della ristorazione in provincia di Ravenna. E aumentano i titolari di attività che non riescono a trovare candidati, in particolare per la stagione estiva. È un problema che va avanti da qualche anno. Per quanto riguarda la questione legata ai lavoratori stagionali, è in corso da tempo un dibattito fra sindacati e datori di lavoro. Al di fuori delle dinamiche del lavoro stagionale, invece, il problema riguarda soprattutto il settore della ristorazione: cuochi, camerieri, baristi, sembrano essere lavori non più così appetibili come un tempo per i giovani. Le attività nel settore sono notevolmente aumentate, ma i lavoratori non hanno seguito lo stesso andamento.