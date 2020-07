Io Faentino, la lista civica che aveva corso sola alle scorse amministrative, decide di appoggiare la candidatura di Massimo Isola considerata una “visione innovativa ed inclusiva per Faenza”

Nel farlo Io Faentino darà il suo appoggio a Italia Viva “fronte più moderato e centrista della coalizione”, secondo la lista civica poiché “per natura politica evidentemente la forza più affine”.

Italia Viva avrà quindi un apporto di candidati civici in virtù di questa collaborazione.

Il primo ingresso ad essere reso noto in virtù di questa collaborazione, è l’Avv. Veronica Valeriani, il cui nome precedentemente è spesso stato accostato alla Lega Nord, in qualità di possibile candidato sindaco.

“L’Avv. Valeriani, lusingata e riconoscente per le attenzioni ricevute, pur essendo interessata allo scenario politico locale, non si è mai espressa pubblicamente, in attesa dei programmi e dei progetti.

La sua scesa in campo con la lista di Italia Viva vuole premiare il confronto, la progettualità e la serietà messa in campo da Alessio Grillini, in un gioco di squadra che vede Isola l’elemento di riferimento”.