In un momento delicato per la città di Faenza manca ormai da troppi mesi l’assessore al bilancio dopo le dimissioni di fine settembre di Milena Barzaglia. La Lega e Area Liberale, in conferenza stampa questa mattina, attaccano il Sindaco e la Giunta affinché venga nominato un nuovo assessore che si occupi delle priorità del bilancio. Si chiede chiarezza anche per l’assessora al turismo, anche lei assente al Consiglio Comunale di giovedì.