Il 3 dicembre il congresso provinciale di Fratelli d’Italia

Fratelli d’Italia si prepara al congresso provinciale. L’appuntamento è per domenica 3 dicembre a Ravenna. Verrà eletto il nuovo coordinamento ravennate del partito. Saranno scelti la figura apicale a livello provinciale e 10 componenti della direzione, che in tutto sarà formata da 18 persone. Sarà inoltre un passo importante in vista delle prossime elezioni europee e amministrative. Nel 2024 si voterà per il parlamento europeo e in 14 Comuni della provincia di Ravenna. A Cervia Fratelli d’Italia ha individuato il candidato sindaco. A Brisighella il centrodestra rinnoverà la candidatura di Massimiliano Pederzoli, accompagnato da Marta Farolfi. Negli altri comuni si attendono i confronti con gli alleati