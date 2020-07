Grave incidente nel pomeriggio di venerdì a Faenza nella zona di via Filanda Nuova. Un 55enne è stato ricoverato al Bufalini di Cesena dopo essersi scontrato, in sella ad uno scooter, contro un’apecar. Il sinistro stradale è avvenuto poco dopo le 18 in via Masaccio. Lo scooterista aveva appena svoltato da via Filanda Nuova e stava percorrendo via Masaccio in direzione dell’autostrada quando ha incrociato la propria traiettoria con l’apecar che stava uscendo da un’area privata. Alla guida del tre ruote un ragazzo minorenne. Nessuno dei due conducenti è riuscito ad evitare l’impatto. Il 55enne, dopo l’urto contro la fiancata dell’apecar, è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con ambulanza e l’auto medica. Dopo aver stabilizzato le condizioni del ferito, il personale medico ha quindi disposto il trasferimento dello scooterista con il codice di massima gravità al centro traumatologico cesenate.

La ricostruzione delle responsabilità di quanto accaduto è ora al vaglio dei carabinieri di Faenza. In via Masaccio, a coadiuvare le operazioni di soccorso e i rilievi di legge, anche la Polizia.