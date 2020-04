Il Gruppo La Cassa di Ravenna (che comprende anche la Banca di Imola Spa e Banco di Lucca e del Tirreno Spa) ha prontamente aderito alla Convenzione Nazionale, concordata dall’Abi, dalle Associazioni di categoria e dai Sindacati, e al Protocollo Quadro della Regione Emilia Romagna, che consentono ai lavoratori sospesi dal lavoro, a causa dell’emergenza COVID-19, di ricevere un’anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione previsti nel Decreto Legge “Cura-Italia”, rispetto al momento di pagamento da parte dell’Inps.

Il Gruppo Cassa Ravenna ha condiviso e definito, senza spese in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa, le modalità semplificate per l’anticipazione dell’importo, fino a 1.400 €, tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “Cura-Italia”, rendendo immediatamente operativa la misura.

Il Gruppo Cassa sottolinea come la Convenzione favorisca la gestione delle pratiche in “remoto”, anche semplicemente via mail.