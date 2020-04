Un altro camion è uscito di strada alle prime luci del giorno martedì 7 aprile. Contrariamente però all’incidente avvenuto nella mattinata di lunedì, il conducente, un 48enne di Fusignano, versa ora in gravi condizioni ed è stato ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna con il codice di massima gravità. L’uscita di strada è avvenuta questa volta in via Bastia, poco dopo Cà di Lugo.