Da lunedì 16 settembre al 14 novembre, è sospesa la circolazione lungo un tratto della S.P. n. 65 “Toranello” (dalla progr.va km 3+950 alla progr.va km 4+150), per lavori di messa in sicurezza della strada.

Il transito dei veicoli, non potendo essere deviato su strade provinciali e statali, seguirà il seguente percorso:

I veicoli diretti dalla ex statale n. 306 “Casolana Riolese” a Imola potranno proseguire lungo la n. 306 “Casolana Riolese” fino ad imboccare la S.P. n. 110 “Mazzolano”, percorrendola per intero fino ad immettersi nel territorio del Comune di Imola (BO), proseguendo, poi, lungo le strade comunali “Via Bergullo” e “Via Pediano”, fino a raggiungere Imola. I veicoli provenienti da Imola e diretti verso la Ex S.S. n. 306 “Casolana Riolese” potranno seguire il percorso inverso.

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.