Inaugurata la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Kennedy

Inaugurata in piazza Kennedy la pista di ghiaccio, che l’amministrazione comunale ha inserito anche quest’anno negli eventi natalizi per aiutare gli esercenti del centro storico in un periodo di difficoltà per il commercio. L’impianto di 600 metri quadrati, realizzato dalla ditta Zannoni Chiara in collaborazione con Confesercenti Ravenna e la compartecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo, rimarrà aperto fino a domenica 22 gennaio. Un nuovo motore e accorgimenti tecnici ridurranno il consumo energetico, al centro di discussioni nelle scorse settimane. L’organizzazione pianterà un albero per ogni giorni di attività, in totale quindi una sessantina di nuove alberature