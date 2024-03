Inaugurata la nuova gestione del Grand Hotel di Riolo Terme. L’auspicio è quello di riportare in alto il nome del Grand Hotel e renderlo punto di riferimento non solo termale, ma per l’intero indotto turistico.

Alla presenza di molte autorità, tra cui la sindaca Federica Malavolti e i componenti della sua giunta, dell’A.d. delle terme di Riolo Dott. Spalla, rappresentanti delle forze dell’ordine, il Dott. Della Vista e la madrina della serata Mercedesz Henger, è stato tagliato il nastro rosso e sono state aperte le porte del Grand Hotel.

Oltre 150 i partecipanti alla serata di gala che è stata allietata da musica blues e jazz;

Il Dott. Spalla ed il Dott. Della Vista, nel discorso di benvenuto eringraziamento hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra Terme e Hotel, rinnovando l’augurio dell’inizio di una nuova vita per l’intero parco termale.