La Mernap Faenza vince il campionato di serie C1 e ottiene la promozione in serie B. Sabato pomeriggio al Palareno di Sant’Agostino (Fe) la formazione romagnola si è laureata matematicamente campione regionale con una giornata di anticipo dalla fine del campionato, vincendo 5-2 contro la X Martiri Ferrara.

Dopo la vittoria di sabato scorso sul Villafontana, diretta concorrente per il trionfo finale, i manfredi hanno ottenuto il nono centro consecutivo sconfiggendo la X Martiri Ferrara. Privi di Cedrini, infortunato, Matteuzzi, squalificato, e Garbin che pur convocato non era in condizione per scendere in campo mister Gatti ha optato in avvio per un quintetto collaudato: Pagliai tra i pali, centrale Rezki, Magliocca e Lebbaraa sulle fasce alle spalle di Grelle. I ferraresi invece iniziavano con Pietracito, Pozzi, Fernandes, Dolcetti e Minciotti. I faentini si sono portati subito in vantaggio al 1’ con Grelle assistito da Magliocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il raddoppio è arrivato quattro minuti dopo con lo stesso Magliocca che da fuori area ha pescato il jolly indirizzando all’incrocio dei pali. Al 17’ nonostante qualche pericoloso contropiede la Mernap ha realizzato il 3-0 con El Oirraq, freddo a stoppare un lungo lancio e a concludere a rete in tunnel all’estremo difensore avversario. A due minuti dall’intervallo poi una respinta di Pagliai ha consentito a Dolcetti di accorciare le distanze per i ferraresi. Pochi secondi prima del duplice fischio però, El Oirraq ha ripristinato il vantaggio manfredo rubando palla dal limite e punendo i ferraresi in quel momento in campo con il portiere di movimento. Nella seconda frazione i rossoneri hanno gestito la gara da manuale rischiando poco, e affidandosi alle provvidenziali parate di Pagliai. A 6’ dalla fine i ferraresi hanno riprovato il portiere di movimento ma al 18’ nuovamente Grelle ha siglato il gol decisivo. Utile solo per il tabellino è stato infatti il successivo gol di Dolcetti che ha di fatto chiuso le ostilità. Al termine della gara è poi esplosa incontenibile la festa della Mernap per la terza promozione in cinque anni. Un grande successo per la formazione faentina che dal 2019, anno della costituzione, ha scalato le categorie provinciali e poi regionali fino alla vittoria della serie C1 che coincide con l’approdo al campionato nazionale.

Sabato 6 aprile, nel corso dell’ultima gara della Mernap al Palacattani contro il Crevalcore, i rossoneri festeggeranno insieme ai propri tifosi.

X Martiri Ferrara: Pietracito, Pozzi, Fernandes, Degregorio, Dolcetti J., Malorzo, Allegretti, Romanini, Bollareti, Minciotti, Bellucci, Moreira. All. Dolcetti C.

Mernap Faenza: Pagliai, Ferrara, Rezki, Garbin, Lebbaraa, Maski, Fucci, Grelle, El Oirraq, Sgubbi, Magliocca, Negri. All. Gatti

Marcatori: 1’pt e 18’st Grelle (M), 5’pt Magliocca (M), 17’pt e 19’pt El Oirraq (M), 18’pt e 1’st Dolcetti J. (X).

Ammoniti: Dolcetti C.(All. X), Allegretti (X).

Espulso: Dall’Ara (Dir.M).